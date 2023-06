Nuoto | Settecolli 2023 | Carini stacca il pass per Fukuoka nei 200 farfalla | Ceccon vince i 50 dorso

(Di sabato 24 giugno 2023) Seconda giornata del. Con la cornice del Foro Italico gli azzurri cercano la qualificazione al Mondiale di, che si svolgerà dal 14 al 30 luglio. Perre ilnon è necessario scendere sotto il tempo limite, ma sarà il direttore tecnico Cesare Butini a scegliere se il crono sarà sufficiente a consentire agli azzurri di aggregarsi alla spedizione per il Giappone. Nel caso in cui un atleta dovesse scendere il tempo limite sarebbe comunque qualificato al Mondiale. Altri treti per il Mondiale con Giacomonei 200, Alessandro Miressi nei 100 stile libero e Simone Cerasuolo nei 50 rana. Anita Bottazzo nuota a 3 centesimi dal tempo limite nei 50 rana e molto ...

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi , recatosi al Foro Italico per effettuare le premiazioni del2023 , ha avuto modo di parlare dello Stadio Flaminio: 'E ' un problema da risolvere, un bene che va riqualificato, il nostro sogno è che diventasse lo stadio della Lazio . Ma credo che ...... il gentleman della rana, dirà addio alle gare il 24 giugno alChalmers vola nei 100 sl (47'44): 'Il lavoro in cantiere mi fa andare più veloce' Seconda giornata del2023. Con la cornice del Foro Italico gli azzurri cercano la qualificazione al Mondiale ... La sessione pomeridiana con le finali delparalimpico. Successivamente ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.52 Invariata la situazione ai 200 con Simona Quadarella che allunga. 19.51 Quadarella, Kesely, Salin ai 100. 19.49 P ...Ruta Meilutyte si conferma come una delle migliori interpreti dei 50 rana al Settecolli. La lituana si è imposta come da pronostico nella gara romana, facendo alzare più di un sopracciglio con il suo ...