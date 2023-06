Nuoto | Settecolli 2023 | bene Ceccon nelle batterie dei 50 dorso | Martinenghi e Cersuolo staccano il pass per Fukuoka

(Di sabato 24 giugno 2023) Seconda mattinata diallo Stadio deldel Foro Italico, dove è in corso di svolgimento il Trofeo. Ancora protagonista Thomas, che dopo l’oro di ieri sera nei 100è tornato in vasca per le eliminatorie dei 50, facendo segnare il miglior tempo in 25?02. Si prospetta un’altra giornata piuttosto interessantee per il primatista del mondo, campione iridato e continentale nella doppia distanza. Terzo posto per il pugliese Simone Stefanì, settimo Michele Lamberti. Dominio azzurro nei 50 rana, con Nicolòche in 26?76 ha preceduto Simone Cerasuolo. Per entrambi una prestazione che garantisce un posto ai Mondiali didel prossimo mese. Nei 200 farfalla Giacomo Carini è secondo dietro l’elvetico Noè ...

Simona Quadarella ha vinto comodamente i 1500 metri stile liberi aldi Roma . Il tempo è stato di 15.53.24, crono che soddisfa la nuotatrice azzurra, in particolare in vista dei Mondiali di Fukuoka in programma tra meno di un mese. "Il tempo è molto buono ...La diretta testuale live di seconda giornata del Trofeo2023 di. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il titolo e conquistare gli ultimi ...

È andata in archivio la seconda mattinata di batterie dell'edizione 2023 del Trofeo Settecolli a Roma. Un programma intenso di gare in cui gli atleti hanno spinto il giusto per posizionarsi nell'overa ...Una bella storia per Lorenzo Zazzeri. Oramai alle spalle lo shock anafilattico che lo ha tenuto fuori per mesi, l'azzurro è tornato ad esprimersi ad ottimi livelli, con un bel terzo posto nella finale ...