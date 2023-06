Nuoto | Litchfield vince i 400 misti al Settecolli Alberto Razzetti secondo

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Non arriva la vittoria pernei 400alla 59ma edizione del. Al Foro Italico di Roma, l’italiano classe 1999 è partito forte, ma poi non è stato perfetto nelle frazioni centrali e alla fine ha chiuso alposto dietro al britannico Max Robertha cambiato marcia dopo i primi 100 metri a dorso (al termine dei quali il classe 1995 si trovava in terza posizione) e dopo aver preso il primo posto non lo ha più lasciato fino a terminare la gara prima di tutti in 4:11.36. A distanza di 2”22 è arrivato appunto(4:13.58 il suo tempo), mentre ha concluso la prova al terzo posto l’ungherese Gabor Zombori (4:15.73) con un ritardo di 4”37. Quarta posizione per l’ungherese Balazs Hollo in ...