Nuoto artistico | le gemelle Alexandri vincono l’oro anche nel duo libero! Cerruti e Ruggiero ancora ottave

(Di sabato 24 giugno 2023) Esultano leaustriache Anna-Mariaed Eirini Marinanella finale del duo libero diai Giochi Europei 2023. Nella piscina di Oswiecim, città a circa 70 km da Cracovia (Polonia), lehanno rispettato il pronostico e hanno conquistato senza grossi problemi la seconda medaglia d’oro in questa competizione dopo quella ottenuta nel duo tecnico. Argento per la Gran Bretagna e bronzo per Israele, mentre l’Italia ha concluso soltanto ottava con Lindae Lucrezia. 256.0335 il punteggio delle due austriache, chequest’oggi hanno dimostrato di avere grandi qualità, rifilando distacchi ampissimi a tutte le inseguitrici. La seconde classificate, ossia le ucraine Maryna ...