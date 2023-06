Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 oggi | orari sabato 24 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 24 giugno 2023) Altro giorno e altre gare diai. Dopo le finali del libero combinato e del tecnico a squadre di ieri, quest’si svolgeranno all’Aquatics Centre di Oswiecim (Polonia) altre tre finali e lo spettacolo sarà sicuramente moltissimo. LA DIRETTA LIVE DELAIDALLE 10.00 Ilodierno si aprirà con la finale dell’acrobatico a squadre alle ore 10:00,in cui per l’Italia scenderanno in acqua Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Francesca Zunino, Carmen Rocchino, Giulia Vernice. Si continuerà poi con la finale del duo libero alle ...

... Trofeo Sette Colli 2a Giornata - Batterie (diretta) da Roma Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 12:30 European Games:- ...... bronzo per Michele Martina e Alessandra Mangiacapra), l'argento nel team technical die due medaglie nel taekwondo, l'argento di Sofia Zampetti e il bronzo di Andrea Conti. In serata,...Italia ancora sul podio a Oswiecim, in Polonia, nella terza giornata degli European Games di. Dopo il successo di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero ieri nel doppio tecnico, la squadra azzurra conquista la medaglia d'argento nella finale del team technical con 249.1145 punti,...

Ruggiero e Minisini perfetti nel nuoto artistico: l'Italia si tinge subito d'oro ai Giochi Europei Fanpage.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata di gara del nuoto artistico ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). Pro ...Altro giorno e altre gare di nuoto artistico ai Giochi Europei 2023. Dopo le finali del libero combinato e del tecnico a squadre di ieri, quest’oggi si svolgeranno all’Aquatics Centre di Oswiecim (Pol ...