Notte romantica | tante feste e tiro con l’arco | il week-end in provincia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano laa Gromo,, la disfida Medievale dicona Gandino e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi organizzati sabato 24 e domenica 25 giugno in. ALBINO – Ad Albino riparte lo Spritz & Burger – Ad Albino concerto della banda di Gazzaniga ALZANO LOMBARDO – “Gustando i borghi”, gastronomia itinerante fra Monte di Nese e Olera ARDESIO – “di note” ad Ardesio CAPRIATE SAN GERVASIO – “Street Food Parade” a Crespi d’Adda CAPRINO BERGAMASCO – A Caprino Bergamasco torna “Festa insieme” CASNIGO – A Casnigo festa patronale San Giovanni Battista CASTRO – A Castro concerto per celebrare Guido ...