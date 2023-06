Non è la voce di mia figlia La retromarcia della madre di Kataleya

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 24 giugno 2023) Interrogata nuovamente dagli inquirenti nelle scorse ore, ladi Kataleya ha ritrattato quanto affermato da lei stessa in precedenza: la voce di una bambina (o di un bambino) che si sente in un filmato girato dalle telecamere di sorveglianza non sarebbe della figlia scomparsa lo scorso 10 giugno