‘Noi animali umani’ | di Rosie Haine

(Di sabato 24 giugno 2023) La storia dell’umanità in venti illustrazioni e una manciata di parole.ci racconta quel che siamo stati per migliaia di anni. Matite, carboncino e acquarelli ripercorrono la vita primitiva, la coltivazione, la caccia, e poi l’invenzione delle arti, del linguaggio, dei primi culti. Un...

... che riguarda anche lo "specismo": è possibile e giusto sfruttare il "vivente", natura e, ... niente è lineare o precostituito: è una grande scommessa, ma un messaggio importante anche per, ...Pochi disi dichiarano superstiziosi perònon si sa mai. Quando passa un gatto nero o canta la civetta molti fanno gli scongiuri . All'opposto vi sono altri, come il delfino o l'ape, simbolo di ...E poi un tavolino da disegno, pennarelli, girandole, giochi, stampe di stelle ecolorati ...dell'associazione "Abbiamo fatto squadra e oggi l'associazione è diventata il luogo in cui, che ...