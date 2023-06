... confermando le difficoltà dell'ultimo periodo (arriva dapareggi di fila), ed anzi fatica a ...: s.v. Nelson: s.v. Arteta 4,5: il suo Arsenal è irriconoscibile rispetto anche solo ad un mese ...Successo che fa sorridere, nonostante la formazione rimaneggiata, a meno disettimane dalla ... Inglesi in gol conal 33', ma poi annullato per fuorigioco. Allora il vantaggio è arrivato per ...... confermando le difficoltà dell'ultimo periodo (arriva dapareggi di fila), ed anzi fatica a ...: s.v. Nelson: s.v. Arteta 4,5: il suo Arsenal è irriconoscibile rispetto anche solo ad un mese ...

Nketiah, tre club inglesi sul gioiello dell'Arsenal Calciomercato.com