Istantanee che rivelano una netta spaccatura all'interno dell'alta dirigenza sui rapporti trae Renault e le preoccupazioni per i trasferimenti di proprietà intellettuale alla casa ...Chinon vuole lasciare nulla al caso, senza escludere anche il contributo di alcuni ... seduto al posto di guida della suaMicra celeste a Roma 70. Nel suo appartamento in via Adolfo ...Istantanee che rivelano una netta spaccatura all'interno dell'alta dirigenza sui rapporti trae Renault e le preoccupazioni per i trasferimenti di proprietà intellettuale alla casa ...

Nissan indaga sul ceo Uchida che mise sotto sorveglianza il suo vice Gupta Il Sole 24 ORE

Nissan ha avviato un’indagine sulle affermazioni di un consulente senior secondo cui l’amministratore delegato Makoto Uchida avrebbe sorvegliato il suo vice Ashwani Gupta. Le affermazioni, riportate p ...L'ex magnate, protagonista di una rocambolesca fuga dal Giappone, ha fatto causa alla casa automobilistica giapponese per un oltre un miliardo di dollari per aver provocato "danni profondi" alle sue f ...