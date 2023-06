(Di sabato 24 giugno 2023)carica i suoi alla partita con la, match importantissimo per gli Azzurri per riscattarsi dopo la sconfitta con la. Il ctNazionale Under 21 ha svelato le sue ...

carica i suoi alla partita con la Svizzera , match importantissimo per gli Azzurri per riscattarsi dopo la sconfitta con la Francia. Il ct della Nazionale Under 21 ha svelato le sue ...Gnonto dal 1' Sicuramente faremo dei cambi rispetto allapartita, non perchè siamo ... Al fianco di, in conferenza stampa, Giorgio Scalvini: "Contro la Francia ho visto una squadra che ...Gnonto dal 1' Sicuramente faremo dei cambi rispetto allapartita, non perchè siamo ... Al fianco di, in conferenza stampa, Giorgio Scalvini: "Contro la Francia ho visto una squadra che ...

Nicolato prima della Svizzera: "Errori in Francia-Italia Penso una cosa" Corriere dello Sport

Il ct della Nazionale ha parlato alla vigilia del match tra gli Azzurri e gli elvetici agli Europei Under 21: tutte le sue parole ...Ultim'ora su ticinonotizie.it CLUJ (ROMANIA) (ITALPRESS) – Vincere per restare ancora in gioco. A Paolo Nicolato interessa solo quello alla vigilia della sfida ormai da dentro o fuori con la Svizzera: ...