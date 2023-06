Nicolato non vuole rimpianti “Testa solo alla Svizzera”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 24 giugno 2023) Sfida da dentro o fuori per gli azzurrini agli Europei Under 21 CLUJ (ROMANIA) - Vincere per restare ancora in gioco. A Paolointeressaquellovigilia della sfida ormai da dentro o fuori con la: non c'è tempo per pensare ancora agli errori arbitrali che sono costati cari