Nicolato non vuole rimpianti “Testa solo alla Svizzera”

(Di sabato 24 giugno 2023) CLUJ (ROMANIA) (ITALPRESS) – Vincere per restare ancora in gioco. A Paolointeressaquellovigilia della sfida ormai da dentro o fuori con la: non c’è tempo per pensare ancora agli errori arbitrali che sono costati cari nella gara d’esordio con la Francia, se l’Italiaandare avanti in questo Europeo Under 21 deve a tutti i costi fare i tre punti contro gli elvetici. “E’ una partita complessa, contro una squadra forte, e dobbiamo cercare di vincerla – mette le cose in chiaro il ct degli azzurrini – Siamo sereni dal punto di vista del lavoro svolto, abbiamo fatto un grande lavoro, tutto quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Sappiamo che non basta ma abbiamo la certezza di non avereperchè stiamo mettendo il massimo di quello che possiamo. ...

CLUJ (ROMANIA) " Vincere per restare ancora in gioco. A Paolointeressa solo quello alla vigilia della sfida ormai da dentro o fuori con la Svizzera:c'è tempo per pensare ancora agli errori arbitrali che sono costati cari nella gara d'esordio con ...Commenta per primo Paolo, tecnico dell' Italia Under 21 , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della ... Abbiamo l'esperienza sufficiente per capire che a voltebasta, ma abbiamo ...... ha parlato in conferenza stampa insieme al ct Paolo: 'Con la Francia era la prima partita ... La Svizzera è un'avversaria tosta, sicuramentesarà una partita semplice. Bisogna trasformare ...

Nicolato: "Non è possibile un arbitraggio così. Gli episodi hanno inciso troppo" La Gazzetta dello Sport

I giallorossi ad un passo da Rasmus Kristensen. Gara decisiva all'Europeo per i ragazzi di Nicolato. Week end da sogno per Bezzecchi. La finale del torneo Atp Queen's ...(FIGC) - La seconda partita dell’Europeo rappresenta già un crocevia per la Nazionale Under 21, che dopo il ko all’esordio con la Francia affronterà domani la ...