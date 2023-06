Nespoli | Musolesi e Paoli | ' ' Il nostro è un oro del gruppo' '

Parlano Mauro, Federicoe Alessandro Paoli, oro nel tiro con l'arco ai Giochi Europei di CracoviaArriva dal tiro con l'arco la medaglia d'oro numero 9 per l'Italia ai Giochi Europei 2023 di Cracovia , in Polonia. A conquistarla sono stati gli arcieri Mauro, Federicoed Alessandro Paoli , che hanno sbaragliato una concorrenza spietata. Dopo il successo per 5 - 1 sulla Gran Bretagna ai quarti di finale, l' Italia ha superato per il rotto ...... TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI, FEDERICO, MAURO, ALESSANDRO PAOLI 9.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg - Preliminari: SOFIA ZAMPETTI (46kg),...

L'Italia ha conquistato l'oro nel torneo maschile ed il bronzo in quello femminile. Il team tricolore composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si conferma sul tetto d'Europa.