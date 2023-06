Neonato morto al Gemelli | l' autopsia | ' Ferita alla testa compatibile con la caduta dal passeggino' Mamma indagata per omicidio colposo

(Di sabato 24 giugno 2023) 'con ladal': sarebbe questo il primo esito dell'sulaldi Roma . E laper. Non ...

'Ferita alla testa compatibile con la caduta dal passeggino ': sarebbe questo il primo esito dell' autopsia sulal Gemelli di Roma . E la mamma è indagata per omicidio colposo . Non sarebbero emersi, dunque, segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall'autopsia del bimbo di due mesi ......emersi segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall'autopsia del bimbo di due mesi... Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali del. .a due mesi, la mamma indagata per omicidio colposo: "Strattonato e scosso fino a ucciderlo" 23 Giugno 2023

Neonato morto a 2 mesi, i risultati dell’autopsia: è stato maltrattato Repubblica Roma

L’esame autoptico sul corpicino del neonato di neanche due mesi, arrivato in eliambulanza da Foggia al Gemelli, dove è morto, forniscono agli inquirenti ulteriori dettagli sul decesso del piccino. La ...FOGGIA – Non sarebbero emersi segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall’autopsia del bimbo di due mesi morto due giorni fa nel Policlinico Gemelli a Roma dov’era stato trasportato con l’e ...