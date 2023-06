Neonato morto al Gemelli | l’autopsia | “Ferita alla testa compatibile con la caduta dal passeggino” La mamma indagata per omicidio colposo

(Di sabato 24 giugno 2023) Era apparso subito gravissimo il piccolo di due mesi trasportato in elicottero da Foggia al Policlinicodi Roma lo scorso 17 giugno, dove poi èqualche giorno dopo, il 22 giugno. Adesso gli esiti delhanno rivelato che la causa della morte è da associarsi “un’unica lesionecon ladal”, come ha spiegato Michele Sodrio, il legale delladel bimbo, riferendo quanto anticipato da Enrico Marinelli, ordinario di medicina legale dell’università la Sapienza di Roma. Si conferma così la versione diffusasi nelle prime ore, relativa, appunto, ad unaaccidentale durante una visita ad alcuni parenti a Vico del Gargano. La madre del piccolo è ora ...

...emersi segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall'autopsia del bimbo di due mesi... Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali del. .'Ferita alla testa compatibile con la caduta dal passeggino ': sarebbe questo il primo esito dell' autopsia sulal Gemelli di Roma . E la mamma è indagata per omicidio colposo . Non sarebbero emersi, dunque, segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall'autopsia del bimbo di due mesi ...a due mesi, la mamma indagata per omicidio colposo: "Strattonato e scosso fino a ucciderlo" 23 Giugno 2023

Neonato morto a 2 mesi, i risultati dell’autopsia: è stato maltrattato Repubblica Roma

L'autopsia effettuata sul corpo del bimbo morto all'ospedale Gemelli svela che il piccolo potrebbe essere stato maltrattato ...È un mistero il dramma accaduto a Lecce, dove una donna di 40 anni è stata trovata morta nel cortile di casa: «Forse stendeva la biancheria al quarto piano». La ...