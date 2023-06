Neonata abbandonata adottata dal vigile del fuoco che l' ha trovata | «Io e mia moglie la aspettavamo da 10 anni»

(Di sabato 24 giugno 2023) Quando ha sentito suonare il campanello collegato alla culla a cui affidare neonati non voluti dai genitori in modo anonimo e sicuro, ha pensato a un falso allarme. Erano le due di notte del 2...

Laadottata dal pompiere La storia a lieto fine della piccola Zoey, questo il nome dato alla che oggi ha cinque mesi, è stata raccontata proprio dal vigile del fuoco che l'ha raccolta dalla ...

Quando ha sentito suonare il campanello collegato alla culla a cui affidare neonati non voluti dai genitori in modo anonimo e sicuro, ha pensato a un falso allarme. Erano le due di notte del ..."Safe Haven Baby Box”, così viene chiamata la culla adibita ad accogliere i bimbi non voluti e dove il pompiere ha trovato la neonata abbandonata.