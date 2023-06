Nations League di Volley | l’Italia di De Giorgi cala il tris | sconfitta anche la Serbia

(Di sabato 24 giugno 2023) Rotterdam – Prosegue la scia positiva di vittorie deldi Coach Dealladi. Gli Azzurri hanno vinto contro laper tre set a zero (25-11, 25-21, 25-20). Da subito in partitacon 5 battute vincenti e 13 muri a favore. Laha reagito al secondo set maè stata capace di arginare gli attacchi e rispondere ottimamente. Il migliore realizzatore è stato Yuri Romanò che ha messo a terra 15 punti, con la prova buonissima di Russo con 14 punti, 6 dei quali firmati a muro. Oggi c’è una giornata di riposo. Domenica 25 giugno alle 12,30 giocheranno con la Polonia. L’ultima della settimana in Olanda. Di seguito il racconto della partita, il tabellino e le ...

Guai per Weston McKennie . Il centrocampista era stato portagonista di una rissa nella semifinale della Nations League del Nord America tra Stati Uniti e Messico . Il giocatore di proprietà della Juve era uscito con la maglia a brandelli dopo l'espulsione. Ora la CONCACAF (la Federazione calcistica ...

