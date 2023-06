Napoli | quanto costano i sostituti di Osimhen | le valutazioni

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilcederà Victorse dovesse arrivare una cifra tra i 150 ed i 180 milioni di euro. Beto, Hojlund e David i possibili. Notizie Calciomercato– La possibilità chelascinon è da escludere. Piace al Chelsea ed al Psg, ma le vie del mercato sono infinite. Qualora un club dovesse arrivare con la cifra monstre tra 150 e 180 milioni di euro, allora Aurelio De Laurentiis non potrebbe fare altro che vendere. Tuttomercatoweb fa sapere che ci sono tre possibilidie dà anche ledi questi calciatori: “Ilaspetta e intanto valuta eventuali alternative in caso di partenza del capocannoniere. Il primo profilo nelle menti dei dirigenti azzurri, scrive ...

Mentre tutti i top club europei si danno battaglia per assicurarsi le prestazioni di Kim, che di fatto è già un ex calciatore delalla luce della clausola rescissoria per l'estero da 50 - 60 milioni di euro, c'è da fare chiarezza sulla situazione di Victor Osimhen . Il presidente Aurelio De Laurentiis lo considera ...Il 10 giugno sempre in Abruzzo il 6 al Superenalotto da 42,5 milioni Èriporta l'agenzia di ... E' la terza vincita milionaria del mese di giugno dopo quelle di Settimo Milanese eSecondoriportato dalla Gazzetta dello Sport, ilstarebbe facendo un pensiero proprio su Kubo per il dopo Lozano e la valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

SONDAGGIO - Cifre folli sul mercato, per Osimhen il Napoli quanto deve chiedere Tutto Napoli

Due giovani arrestati a Marcianise (Caserta): intercettati in strada, lui era fuggito a piedi; in casa loro oltre 700 grammi di droga ...Il nome era già rimbalzato dalla Turchia qualche settimana fa, ma a quanto pare l'interesse del Napoli per Ferdi Kadioglu si concretizza sempre più: secondo quanto riportato dal portale turco Sporx, i ...