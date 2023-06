Napoli | l’ex Koulibaly saluta il Chelsea | visite in corso con l’Al-Hilal

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 24 giugno 2023) Un grande ex giocatore dele della Serie A è pronto a dire addio al calcio europeo e al sogno di vincere per i milioni dell’Arabia Saudita. Kalidou, infatti, è ad un passo dal firmare cone al momento il giocatore exstarebbe sostenendo lemediche come riporta Taggat sul profilo twitter ufficiale. Il giocatore senegalese era seguito da diversi club importanti che non sono riusciti a contrastare la faraonica offerta del club saudita. Exclu Taggat : Après son arrivée cette nuit à Riyadh, départ pour lamédicale.#KKDAY #TaggatMercato #Taggat #Alpic.twitter.com/Y0EmNdAAyk— Taggat (@taggatsn) June 24, 2023 Le cifre dell’affare del contratto didovrebbero aggirarsi ...