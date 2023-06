Napoli | Kvaratskhelia | Osimhen ed Elmas inarrestabili con la Cremonese | 19ª successo per Spalletti

(Di sabato 24 giugno 2023) Archiviata definitivamente la splendida vittoria conseguita contro lo Spezia, nell’ultimo turno di campionato, e a soli nove giorni dalla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ildi Lucianosi accinge ad affrontare ladi Davide Ballardini. Sfida prevista domenica 12 febbraio, alle ore 20:45, valevole per la 22ª giornata di Serie A, sul meraviglioso palcoscenico del Diego Armando Maradona, che per l’ennesima volta farà registrare il tutto esaurito. Attualmente i padroni di casa, vivono molto probabilmente il loro miglior momento della stagione, con ben cinque vittorie consecutive racimolate in seguito al k.o. di inizio anno contro l’Inter di Simone Inzaghi. Basti pensare infatti che gli azzurri, guidano la testa della classifica con ben 56 punti, maturati dopo le prime 21 uscite ...

Ilcerca esterni offensivi nuovi, ma a sinistra come vice, per il momento, resta Alessio Zerbin. 'Non posso fare previsioni - spiega Marinelli ai microfoni di Calciomercato.it - ...Paradossalmente sarebbe stato più semplice sostituireche Kim. Noi abbiamo sempre detto che a questoè mancata un po' d'esperienza internazionale, ma facendo la disamina su ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraNuovo riconoscimento per Khvicha. L'attaccante delsi è aggiudicato il premio 'Goal of The Season presented by crypto.com'. Il gol messo a segno dal georgiano nel match dello scorso 11 marzo contro l'Atalanta è ...

Serie A - Khvicha Kvaratskhelia vince il premio "Goal Of The Season": sua la rete più bella della stagione | VIDEO

De Laurentiis, vuole trattenere Victor Osimhen al Napoli, il patron azzurro ha fissato una valutazione di 200 milioni alla Mbappé.È di Khvicha Kvaratskhelia il gol più bello del campionato che ha visto il Napoli trionfare. L'annuncio arriva direttamente dai profili social della Lega Serie A, che premia lo slalom del georgiano ne ...