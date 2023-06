Napoli | il PSG attende notizie sul fronte Osimhen | De Laurentiis chiede 180 milioni

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport fornisce novità su Victorin seguito all’incontro di ieri pomeriggio fra Aurelio Dee l’entourage del calciatore. Passi avanti sul prolungamento del contratto, in scadenza nel 2025, per ora non ce ne sono stati. Ilpropone un ingaggio che parte da seidi euro netti, con una una serie di bonus che potrebbero far salire lo stipendio anche a sette al raggiungimento degli obiettivi. Intanto il PSG resta alla porta e: Deuna cifra simile a quella che i francesi chiedono per Mbappé, ovvero 180. SportFace.