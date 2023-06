I carabinieri forestali di Pozzuoli, nell'ambito deidel territorio, insieme a militari della Cites e della stazione di Montesarchio, a Bacoli , hanno sorpreso un 50enne del posto intento a circolare con un trattore in area protetta rete ...In tempi brevi laServizi provvederà ad individuare la ditta e ad affidare l'intervento che ...che, con tutta evidenza, hanno tralasciato qualcosa visto che a distanza di meno di un ...Dal punto di vista deie dell' assistenza la Serie C è un esempio, merito di chi mi ha ... Ilè un esempio perché ha vinto riducendo le spese: non devi prendere il più bravo, ma il più ...

Napoli, controlli sulla movida a Chiaia e centro storico: identificate 50 persone ilmattino.it

Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale ...I carabinieri forestale di Pozzuoli, nell'ambito dei controlli del territorio, unitamente a militari della Cites e della stazione di Montesarchio, a Bacoli, hanno sorpreso un 50 enne del posto intento ...