Napoli | addio Osimhen? Potrebbe cambiare la data

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilpensa a come tutelarsi per il possibiledi Victorla. Il club azzurro sta lavorando in questo senso senza sosta. Per Victor, almeno fino a questo momento, tutto sembra tacere. Ilsta cercando di trovare un’intesa per un rinnovo di contratto di almeno altri due anni. Ma da parte del giocatore e del suo entourage, al momento, non sono arrivati spiragli che facciano pensare a una possibile intesa. In ogni caso, l’attaccante ha il contratto attuale in scadenza al 30 giugno del 2025.roi piani del club azzurro, lo scenario che può prospettarsi. Victorè uno dei giocatori più importanti del, che ...