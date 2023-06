Multe e cartelle esattoriali | dal prossimo mese sono guai | non sfuggirà più nessuno

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 24 giugno 2023) Il mondo della pubblica amministrazione si sposta sempre più sul digitale. Perfiscali a luglio dovremo tutti cambiare. A luglio comincia l’accelerazioni sulla transizione digitale delle pratiche della pubblica amministrazione. Questa ha già uno strumento molto utile a questo scopo che è la PEC, ma non tutti in Italia la usano. Presto i cittadini potrebbero essere quasi costretti ad averne una. A luglio il servizio PEC diventerà imperdibile e quasi obbligatorio per tutti – ANSA – ilovetrading.itLa transizione digitale della pubblica amministrazione sta andando avanti a ritmo spedito. Con un forte scatto in avanti dovuto alla pandemia e alla necessità per molti di confrontarsi con nuovi metodi di collegamento tra il cittadino e la PA, i sistemi di burocrazia digitalestati sempre più utilizzati e stanno continuando ...