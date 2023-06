Msf | ' soccorsi 13 migranti | su un gommone da tre giorni'

(Di sabato 24 giugno 2023) Tredici persone, compresi due minorenni non accompagnati e due donne, sono state salvate dal team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents. Alla nave ong è stato assegnato il porto di La ...

Alla nave ong è stato assegnato il porto di La Spezia, "distante tre giorni e mezzo di navigazione dalla nostra attuale posizione", sottolineano da. I tredici migranti viaggiavano da tre giorni a ......della ongsull'indicazione dei porti di Ancona e La Spezia. "È una pietra miliare, che dimostra come l'Italia abbia agito sempre nel rispetto delle norme internazionali, assicurando iin ...'La sollecita definizione delle operazioni preordinate all'assegnazione del porto per garantire la breve durata dei. Le dimensioni della Geo Barents, una nave idonea ad affrontare in ...

Tredici persone, compresi due minorenni non accompagnati e due donne, sono state salvate dal team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents. (ANSA) ...Il sottosegretario all'Interno dopo la decisione del Tar: "Onore all'Italia, sempre salvato vite" «Questa sentenza dà ragione su tutta la linea al ministero dell'Interno sulla corretta applicazione de ...