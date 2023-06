Mount | il Chelsea rifiuta la terza offerta del Manchester United

E' ancora braccio di ferro trae Manchester United per Mason. Stando a quanto riportato da Espn, infatti, i Blues avrebbero rifiutato la terza offerta dei Red Devils che hanno messo sul piatto 64 milioni più bonus. ...Proposti 64 milioni più bonus, i Blues ne chiedono 68+7 LONDRA (INGHILTERRA) - Se il Manchester United vuole Mason, allora deve alzare ancora la posta. Secondo la "Espn", ilavrebbe rifiutato la terza proposta dei Red Devils, che dopo essersi visti dire no alle precedenti due offerte (47 e poi 58 ...Commenta per primo Il Manchester United ha presentato un'offerta da 65 milioni di sterline per il centrocampista del, Mason. La proprietà dei Blues ha però rifiutato la proposta chiedendo cifre ancora più altre. La mossa finale sarà quella di chiedere ai Red Devils di incontrarsi di persona per ...

Calciomercato: Chelsea. Rifiutata terza offerta ManUtd per Mount Tiscali

Proposti 64 milioni più bonus, i Blues ne chiedono 68+7 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Se il Manchester United vuole Mason Mount, allora ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...