Motomondiale | Gp Olanda Pole Bezzecchi su Bagnaia e Marini

È di Marco Bezzecchi la pole position del gran premio di, grazie al tempo di 1:31.472. La prima fila della MotoGp sarà tutta italiana ad Assen, con il ...nella classe regina del. La ...Quarto Fabio Quartararo a due decimi. ASSEN () - Marco Bezzecchi, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, con il tempo di 1'31"472, ha conquistato la pole position del GP d'sul circuito di Assen. Secondo posto per Pecco Bagnaia (Ducati) a sei centesimi. Terzo posto per Luca Marini, a 158 millesimi, con l'altra Ducati targata Mooney VR46 Racing Team. Quarta ..."Mi sono trovato bene, è stata una bella qualifica. Un buon risultato sia per la sprint che per la gara". Parola di Marco Bezzecchi dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'classe MotoGp. "La sprint - aggiunge ai microfoni di Sky il pilota del VR46 Racing team - sarà importante anche per capire come sistemare le gomme per la gara". . 24 giugno 2023

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights - A conferma del ritmo espresso nelle libere di ieri pomeriggio, Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel prossimo Gran Premio d'Olanda, settimo appuntam ...Prima fila tutta italiana nella gara sprint di sabato pomeriggio e nella gara di domenica per il GP d'Olanda della MotoGP sul circuito TT di Assen. La pole è di Marco Bezzecchi (VR46) che, dopo aver d ...