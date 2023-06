MotoGP | terzo secondo posto di fila per Francesco Bagnaia Anche così si vincono i Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023)ha chiuso alla piazza d’onore la Sprint di Assen, inchinandosi solamente a Marco Bezzecchi. Pecco è passato persotto una bandiera a scacchi per la terza volta di. Difatti, la dinamica si era verificata sia nella gara dimezzata che nel Gran Premio vero e proprio al Sachsenring. La buona, anzi, ottima notizia, è rappresentata dal fatto di essere stato preceduto da un avversario differente. Come sappiamo, in Germania l’intoccabile era Jorge Martìn. Viceversa, oggi l’iberico non è andato oltre il sesto. Peraltro, i prodromi in vista della “competizione lunga” di domani non sono certo incoraggianti per il madrileno che dovrà nuovamente scattare dalla nona casella. Viceversa, in Sassonia aveva sofferto Bezzecchi (settimo al sabato, quarto la domenica). Dunque, nell’arco ...