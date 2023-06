MotoGP | Marco Bezzecchi | “Mi sono trovato bene su questa pista | a Sachsenring ero stato sfortunato”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Italia stupenda ad Assen! Una prima fila che parla solo italiano nel GP d’Olanda:in pole position davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini, una sorta di monopolio quello del Bel Paese. Due piloti del Mooney VR46, con il Bez che si è riscattato dopo un fine settimana non semplicissimo a. Queste le parole del riminese a caldo dopo la seconda pole in top class dopo quella dello scorso anno in Thailandia: “Midavveroqui ad Assen su questo circuito, per me è stata una bella qualifica. Purtroppo alcon quella bandiera gialla non ero riuscito a fare un buon giro, invece qui anche se la qualifica conta fino a un certo punto è comunque una soddisfazione e poi è importante per le due gare, sia per la Sprint di oggi che ...