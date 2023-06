MotoGP | Marco Bezzecchi | “Errore alla prima curva | ma avevo un gran passo La moto una favola”

(Di sabato 24 giugno 2023) Fantastico: il riminese della Mooney VR46 dopo la seconda pole position della carriera, vince la Sprint Race del GP d’Olanda ad Assen. Battuti Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo: punti preziosi per la classifica piloti per tornare sotto proprio al campione del mondo in carica e un sabato che conferma ancora lo strapotere Ducati. Queste le parole del Bez dopo lavittoria in carriera in una Sprint Race: “Oggi mi sono sentito unasulla. Ero partito bene, poi ho fatto un, ho perso due posizioni. Per fortuna il mioera abbastanza buono e mi ha consentito di recuperare“. “Ho lottato tanto sia con Brad Binder che con Pecco Bagnaia, mi sono divertito tanto. Sono ...

