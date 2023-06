MotoGP | GP Olanda 2023 Marco Bezzecchi domina la Sprint! ‘Pecco’ Bagnaia | 2° | allunga su Jorge Martìn nel Mondiale

(Di sabato 24 giugno 2023) La Sprint del weekend di Assen ha incoronato(Ducati), autore di una prova superlativa. Il ventiquattrenne portacolori del Team Mooney VR46 ha preceduto sul traguardo della gara dimezzata Francesco(Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Alla partenza,prende il comando davanti a Binder, scattato come una freccia, e a. Quest’ultimo però si sbarazza del sudafricano già nel corso del secondo giro, lanciandosi all’inseguimento del battistrada. Il riminese è scatenato e sorpassa Pecco già all’inizio della quarta tornata. Nessuno lo vedrà più sino al traguardo. Il Bez conferma pertanto la sua superiorità sul tracciato olandese, conquistando in maniera perentoria la prima vittoria in una Sprint. Piazza d’onore per, mentre il gradino più basso ...

ASSEN - Marco Bezzecchi vince la Sprint al Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team VR46, sul circuito di Assen, ha la meglio sulla Ducati di Pecco Bagnaia nella mini - gara del sabato. Terza posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo.

Domani, domenica 25 giugno, il weekend di gara del TT di Assen si accenderà definitivamente con il Gran Premio d'Olanda 2023, valido come ottavo round stagionale del Motomondiale.