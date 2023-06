MotoGP | Francesco Bagnaia | “Tre gare che faccio secondo | non mi piace!”

(Di sabato 24 giugno 2023) Una piazza d’onore accolta a denti stretti danella Sprint Race del GP d’Olanda, ottavo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Assen si è dovuto accontentare dellaposto, alle spalle di uno scatenato Marco Bezzecchi, che ha imposto un grandissimo ritmo nel corso dei 13 giri. Il piemontese ha pensato, quindi, di portare a casa i punti, pensando al campionato, senza volersi prendere rischi eccessivi, conservando la vetta del campionato. “Bezzecchi sta guidando da paura, un po’ come fatto da Jorge Martin al Sachsenring. Ho provato a tenere il passo, spingendo anche negli ultimi due giri, ma non avevo sufficiente feeling per andare a riprenderlo. Lui ha sfruttato meglio il suo potenziale“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. Pecco è entrato nel dettaglio: ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Era tanto che non mi arrabbiavo così con la moto, ma ho compiuto un passo in avanti" OA Sport

