MotoGP | Francesco Bagnaia | “Bella qualifica | abbiamo migliorato tanto da ieri Moto ancora un po’ nervosa | ma buon compromesso”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023), nel tris azzurro di queste qualifiche mattutine del GP d’Olanda nel tempio di Assen, ha di che sorridere. Il Campione del Mondo è secondo alle spalle di Marco Bezzecchi per soli 61 millesimi dall’1’31?472 del leader. Le facce felici in casa Ducati sono tante, e ne esprime una (moderata) anche il diretto interessato. Cosìa Sky Sport subito dopo la: “. E’ stata una, sono contento,mosso passi in avanti. Bezzecchi haun po’ di vantaggio, per cui dobbiamo guardare ultimi dettagli. Sono contento, il passo è stato moltoo stamattina, vediamo come va per la sprint”. E: “Siamo riusciti a ...