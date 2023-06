MotoGP classifica piloti 2023 | punti aggiornati gara dopo gara

(Di sabato 24 giugno 2023) Laaggiornata della. Tutto pronto per una nuova emozionante stagione di Motomondiale, in cui gli occhi saranno puntati sul campione in carica Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati sarà ovviamente l’uomo da battere e dovrà vedersela con Fabio Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargaro e tanti altri rivali agguerriti. Si comincia in Portogallo, sul circuito di Portimao. Di seguito lacon i. LAAGGIORNATA Francesco Bagnaia 169 Jorge Martin 148 Marco Bezzecchi 138 Johann Zarco 109 Brad Binder 101 Luca Marini 89 Jack Miller 79 Fabio Quartararo ...

PREGARA Torna in pista la. Ad Assen, in Olanda, va in scena l'ottava Sprint Race del Mondiale 2023. Lapiloti è attualmente così composta: Pecco Bagnaia (160 pt.). Jorge Martin (...Lapiloti del Mondiale di2023 aggiornata dopo la sprint race del Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale del sabato. Pecco Bagnaia chiude al secondo posto e incrementa il ...Binder finisce quinto, mentre alle sue spalle terminano Jorge Martin , che perde sei punti inda Bagnaia , poi Vinales e Marini . Come per Binder, però Marini passa sul verde all'ultimo ...

MotoGp, Bezzecchi conquista la Sprint Race di Assen: sul podio Bagnaia e Binder Virgilio Sport

Tutto sommato non era troppo deluso Bagnaia, che ha allungato in classifica su Martin (ora è a +21 su Martin: «Ho cercato di stare vicino a Bez, ma faticavo un po’ troppo. Per domani dovremo provare ...Con il ritiro di Lappi, per Toyota si sta materializzando un poker clamoroso. Al terzo posto è salito Takamoto Katsuta, autore di due ottimi tempi nelle prime due prove di questo pomeriggio con cui è ...