Niente podio per Bradche viene penalizzato di tre secondi per aver ricevuto un warning nel finale della Sprint ad Assen in Olanda per aver superato i limiti della pista. Il pilota della Ktm, retrocesso in quinta ...PREGARA Torna in pista la. Ad Assen, in Olanda, va in scena l'ottava Sprint Race del ... Brad(96 pt.). Con un tempo da urlo che vale anche il record della pista, è Marco Bezzecchi a ...Ho fatto un errore alla prima curva e ho perso due posizioni, per fortuna però il passo era ottimo e le ho riguadagnate sue Bagnaia. Questo circuito è davvero fantastico per me, ci vediamo ...

MotoGp, Binder viene retrocesso, Quartararo sale sul podio Tiscali

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights - Pole position e vittoria nella Sprint per Marco Bezzecchi ad Assen, teatro del settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di una bella battag ...Dopo aver monopolizzato prove e qualifiche, Marco Bezzecchi si impone anche nella Sprint, davanti a Francesco Bagnaia e Brad Binder, poi penalizzato e retrocesso al quinto posto. E’ quindi Fabio Quart ...