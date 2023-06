MotoGP 2023 | la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del GP Olanda

Marco Bezzecchi ha vinto la gara sprint dellaad Assen in Olanda. Il pilota del VR46 Racing Team ha preceduto il campione del Mondo Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale e la Ktm di Brad Binder. Quarto posto per la Yamaha di Fabio ...ASSEN - Marco Bezzecchi vince la Sprint al Gran Premio d'Olanda , ottavo appuntamento stagionale della. Il pilota del team VR46, sul circuito di Assen, ha la meglio sulla Ducati di Pecco Bagnaia nella mini - gara del sabato. Terza posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo , che sfrutta la ...La classifica e l'ordine di arrivo della Sprint Race del Gran Premio di Olanda , ottava prova del Mondialedi. Sul circuito di Assen, a trionfare è Marco Bezzecchi , che si ripete dopo la pole position conquistata in mattinata e sale sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle Pecco ...

Fabio Quartararo è quasi uscito da un incubo. Il francese, infatti, sorride dopo aver chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 e, ...