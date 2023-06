MotoG GP Olanda 2023 | Bagnaia | “Contento della mia giornata | Bezzecchi ne ha avuto di più”

(Di sabato 24 giugno 2023) Il campione del mondo in carica diP, Francesco, dopo il secondo posto ottenuto nella sprint race del Gran Premio d’, si è detto soddisfatto dei progressisua Ducati: “Abbiamo iniziato male il weekend, ora siamo sulla strada giusta per chiuderlo al meglio. Ho provato a stare vicino a, ma ne hadi più. Domani dovremo concentrarci su qualcosa di diverso, oggi comunque sonomia“. SportFace.

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Olanda di MotoGP co ...Alyoska Costantino | Come per la Moto3, la Q2 della classe propedeutica Moto2 ha sorriso ad un altro spagnolo. Trattasi, stavolta, di Alonso López, che ha ...