Motocross | GP Indonesia 2023 | orari domenica 25 giugno | programma MXGP e MX2 | tv | streaming

(Di sabato 24 giugno 2023) Dopo le prove libere e le qualifying race di oggi, il Mondiale didomani,25, vedrà andare in scena le gare della decima tappa della stagione: ina Samota-Sumbawa c’è il GP dell’, sia per lache per la MX2. Sarà possibile guardare il GP dell’in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport HD (in questo caso solo gara 1), in direttasu-tv.com, eurosport.it, discovery+ e RaiPlay (per gara 1, poi RaiPlay 2 per gara 2), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare delladel GP dell’. CALENDARIO GP ...