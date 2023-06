Moto GP Olanda | Bezzecchi parte dalla pole | secondo Bagnaia

"Mi sono sentito benissimo sulla, avevo un passo buono e per recuperare mi sono divertito tanto" ha detto Bezzecchi, alla sua prima vittoria nella gara del sabato. Tutto sommato non era troppo ...Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'classe MotoGp. Sulla pista di Assen, il pilota del VR46 Racing Team ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Bagnaia e Luca Marini (fratello di Valentino Rossi) del Vr46Racing ......era troppo nervosa, quindi mi sono fermato prima che finisse la sessione, perché era quasi pericoloso girare così". Queste le prime parole di Francesco Bagnaia dopo le qualifiche del Gp d'...

Bezzecchi vola nelle libere di Assen, Bagnaia risale Agenzia ANSA

Marco Bezzecchi è fin qui il re incontrastato di Assen, col dominio in libere, qualifiche e Sprint Race che fa sperare il meglio anche in vista del GP d'Olanda di domenica. Il pilota del team VR46 può ...MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights - Pole position e vittoria nella Sprint per Marco Bezzecchi ad Assen, teatro del settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di una bella battag ...