Moto | Bagnaia | ero arrabbiato ma poi siamo migliorati tanto

(Di sabato 24 giugno 2023) "Era molto tempo che non ero cosìcon la mia. Non mi trovavo bene e non riuscivo a fare niente stamattina. Laera troppo nervosa, quindi mi sono fermato prima che finisse la ...

Laera troppo nervosa, quindi mi sono fermato prima che finisse la sessione, perché era quasi pericoloso girare così". Queste le prime parole di Francescodopo le qualifiche del Gp d'...GP 2023, qualifiche: risultato definitivo. Circuito di Assen, 24 giugno 2023 Griglia di partenza GP di Assen. 1 M. Bezzecchi 1:31.472 2 F.+0.061 3 L. Marini +0.158 4 F. Quartararo +0.... nel tentativo di limitare la perdita di punti dain classifica. Già nel Q1 non erano ...di casa Honda era in quel momento voltato indietro per valutare l'eventuale sopraggiungere di altre...

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Highlights - A conferma del ritmo espresso nelle libere di ieri pomeriggio, Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel prossimo Gran Premio d'Olanda, settimo appuntam ..."Era molto tempo che non ero così arrabbiato con la mia moto. Non mi trovavo bene e non riuscivo a fare niente stamattina. La moto era troppo nervosa, quindi mi sono fermato prima che finisse la sessi ...