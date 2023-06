Mosca si prepara | il sindaco chiede a tutti di rimanere a casa | intanto a Rostov i cittadini pronti a scappare

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 24 giugno 2023) Ildiaidi non uscire di, lunedì non si lavorerà. Mentre le stazioni ferroviarie di-sul-Don sono prese d’assalto da una folla di persone desiderose di abbandonare la città Le stazioni ferroviarie di-sul-Don si trovano nel caos a causa di un’affluenza straordinaria di persone che cercano di lasciare la città. I media russi hanno riportato la notizia, evidenziando le lunghe code che si sono formate presso la stazione suburbana. Un video diffuso mostra centinaia di persone in attesa vicino ai binari, segno evidente di un esodo imminente. Il traffico bloccato e le limitazioni agli spostamenti Il governo regionale ha annunciato che la vendita dei biglietti per le destinazioni in cui il traffico è temporaneamente ...