Mosca apre un' inchiesta penale contro Prigozhin

Il comitato nazionale antiterrorismo diha aperto un procedimento penale "per invito alla ribellione armata" dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin. Lo riporta Tass. Il comitato nazionale antiterrorismo della Russia chiede ...Il ribelle Prigozhin contro: la Wagner in marcia nella regione di Rostov. 'Ci hanno attaccato, andremo fino in fondo' dice. 'Siuna ferita nella narrativa russa' commenta Crosetto da ...'Le misure di sicurezza sono state rafforzate a, i siti più importanti sono sottoposti a ... La procura russaun procedimento per ribellione Il procuratore generale, Igor Krasnov, ha riferito ...

La rivolta di Prigozhin contro i vertici russi. Mosca apre un'inchiesta penale - Mondo Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 486. Resa dei conti tra la brigata Wagner e la Russia. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, lancia un appello a "fermare" il comando militare del Cremlino, a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Prigozhin in marcia su Rostov. Cremlino lo accusa di colpo di stato ...