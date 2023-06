Monica Vitti | Fiorella Mannoia ricorda quando era la sua controfigura

Leggi su cultweb

(Di sabato 24 giugno 2023)fu ladiera molto giovane, nel film Amore mio aiutami con Alberto Sordi e anche in altre pellicole. La cantante, che faceva parte di una famiglia di “stuntman”, ha diverse volteto questo ruolo anche perché legato a una sequenza iconica che fece scalpore. Nella scena degli schiaffi di Amore mio aiutami, Giovanni rincorre Raffaella e inizia a picchiarla per diversi minuti, durante l’aggressione l’attrice romana fu sostituita dalla più giovane conterranea che sarebbe diventata una delle più grandi cantanti italiane. A La Repubblica ladi essere stata per quattro volte ladella, spiegando: “L’unico rammarico che ...