"Non sarà più la Russia di prima" Secondo, "in questa occasione dimostra di non essere più l'uomo forte della Russia. Per Yevgeny Prigozhin si è trattata di una prova di forza nei ...Il capo della Wagner dichiara guerra ai generali di. Prima minaccia di marciare su Mosca, poi ferma tutto a 200 chilometri dalla capitale russa e assicura: 'Non voglio un bagno di sangue'. Si è sfiorata la guerra civile Il golpe E cosa accadrà ...Mordono con gli stessi toni anche i presidenti di gruppo leghisti, Riccardoe Massimiliano ... 'Non possiamo avere come valore la Resistenza e poi prestare il fianco a chi flirta con...

Molinari: "Putin al bivio, o elimina Prigozhin o dovrà scendere a patti" TGLA7

L'escalation delle ultime 24 ore, con la Russia sull'orlo della guerra civile e il capo della milizia Wagner che dopo aver annunciato la marcia su Mosca si ferma a 200 km dalla capitale, sono secondo ...(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “Il Ministro Santanchè ha detto di essere assolutamente tranquilla, ha detto che quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare ...