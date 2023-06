Milano Pride | migliaia in piazza contro le discriminazioni

(Di sabato 24 giugno 2023) AGI - Laarcobaleno diè forte di oltre 300 mila persone. Secondo gli organizzatori è questo il numero dei partecipanti almeneghino. Il lungo serpentone colorato, con oltre trenta carri ha attraversato la città fino all'Arco della Pace, fin dal primo pomeriggio, nonostante il sole cocente, dove era stato allestito il palco per gli interventi finali. Sul carro del Pd è salita anche la segretaria del partito, Elly Schlein, che cantando Bella Ciao, ha voluto mostrare il suo forte sostegno alla battaglia per i diritti di tutti, di tutte le persone Lgbtqia+. Inevitabile che il tema dominante fosse scandito dagli eventi recenti, come la recente decisione del tribunale di annullare la trascrizione dell'atto di nascita di un bimbo con due papà. "Siamo genitori, non criminali" "Noi esistiamo e resistiamo. L'Italia ...

Elly Schlein è salita sul palco deldialla sua tappa conclusiva, l'arco della Pace e come da copione ha sciorinato le solite frasi fatte, gli adagi populisti e le affermazioni a effetto che tanti, anche nel suo stesso ...Lo ha detto all'Adnkronos Orietta Berti , a margine del concerto delall'Arco della Pace. Addio al celibato, la hostess in aereo nega l'alcol: lo sposo e gli amici si infuriano (e ...Un pancione di sei mesi, ornato dalla scritta 'pink rainbow or blue, your 2 moms love you'. ''Siamo qui per ...

Pride, il corteo sfila a Milano: "Siamo oltre 300mila" | Schlein: "Pericolosa regressione sui diritti" TGCOM

La leader del Pd dal palco di Milano: «Le unioni civili non bastano. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma in Europa» ...Milano - Dopo gli eventi delle Pride Square in tre piazze del quartiere di Porta Venezia, il programma di Milano Pride 2023 culmina sabato 24 giugno 2023 con la grande sfilata per le vie di Milano: un ...