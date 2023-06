Milano Pride | in migliaia per  RiconosciMi! Parità e diritti

(Di sabato 24 giugno 2023) AGI - Un lungo serpentone arcobalenole vie difino all'arco della pace, partito da Piazza della Repubblica, tra gli applausi e i cori "libertà, libertà": sonole persone arrivate per partecipare aldi. In testa al corteo alcuni sindaci e consiglieri comunali della città metropolitana di. Indossano la loro fascia tricolore e marciano dietro uno striscione con la scritta "RiconosciMi !". Anche la segretaria del Pd Elly Schlein arriva al, una battuta coi giornalisti e poi, tra applausi e cori - "Elly, Elly" - la segretaria del Pd sale sul carro del partito a cantare Bella Ciao. Tra le mani, il cartello "Orgoglios e ...

... 'Il mio 'banano' ha una nuova foglia' Il trenino di figli di coppie omogenitoriali Un trenino carico di figli di coppie omogenitoriali apre la parata 2023 del. 'L'amore non si annulla ...... non solo in Italia con questo governo, ma anche in Europa": lo ha detto la segretaria del Pd Ellys Schlien arrivando aldi. Il corteo è partito intorno alle 16,30 da piazza della ...Ecco perché ilè una manifestazione di resistenza ". Continua a leggere su Tg. La7.it -si è colorata di tutti i colori dell'arcobaleno (e oltre) nella giornata dedicata al, che ...

Milano Pride 2023, le immagini del corteo per i diritti Lgbtqia+. FOTO Sky Tg24

Il lungo serpentone colorato da Piazza della Republbica all'arco della pace con alcuni sindaci e consiglieri della città metropolitana. Con la comunità LgbtQ+ anche la segretaria del Pd Elly Schlein c ...La manifestazione del Pride 2023 di Milano è stata aperta da Famiglie Arcobaleno e Arcigay. Le famiglie omogenitoriali, "ospitate" dal trenino in testa al corteo, partito da Piazza della Repubblica, d ...