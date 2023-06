Milano Pride 2023 | organizzatori | 300mila mila persone al corteo per i diritti Lgbtqia+

(Di sabato 24 giugno 2023) Aè la giornata del, la parata che sta sfilando per le vie della città con l’obiettivo di sostenere e celebrare la comunità(LE FOTO). Un evento che tocca il capoluogo lombardo, ma che si è già svolto in molti altri centri di tutto il mondo nell’ambito delMonth. Sono Famiglie Arcobaleno e Arcigay ad aprire la manifestazione. In testa alc'è il trenino che ospita le famiglie omogenitoriali che dall'eventonese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza del tribunale di. In tutto ci sono circa un trentina di carri, di aziende che sostengono ilma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, ...

: Schlein, 'E' pericolo regressione diritti Lgbt' L'affollatissimodirisveglia 'ancora piu' orgoglio nel continuare a lottare per il pieno riconoscimento dei diritti delle ..."L'amore non si annulla in Tribunale". Si legge forte e chiaro, a caratteri grossi e colorati. Siamo al2023, il primo ai tempi del governo di Giorgia Meloni, nei giorni in cui in tutta Italia si stanno bloccando le registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. E sono proprio le ...Così la segretaria del Pd in piazza Lavater adurante un talk delSquadre. 'Lo vediamo purtroppo non solo in Italia, non dimentichiamolo - ha aggiunto - C'è una internazionale di ...

Sabato 24 giugno a Milano migliaia di persone sono scese in strada per il Pride 2023, una delle più importanti manifestazioni per i diritti Lgbtqia+.Anche il Pride di Milano è nei fatti una manifestazione contro il governo. Non si smentisce il corteo per i diritti Lgbt in corso sabato 24 ...