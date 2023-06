Milano Pride 2023 | le immagini del corteo per i diritti Lgbtqia+ FOTO

(Di sabato 24 giugno 2023) In testa alla manifestazione le Famiglie Arcobaleno, che si sono rivolte al governo Meloni dicendo che “è ora di svegliarsi perché le famiglie sono cambiate e non possono fare finta che non esistiamo. La famiglia non è solo quella eterosessuale ma è questa piazza”. Arcigay: “Oggi più che mai è importante esserci, non staremo nell'ombra"

In testa alla manifestazione le Famiglie Arcobaleno, che si sono rivolte al governo Meloni dicendo che "è ora di svegliarsi perché le famiglie sono cambiate e non possono fare finta che non esistiamo. ...Mancano pochi minuti alla partenza del. A sfidare il sole battente e un caldo record c'è una marea colorata e gioiosa fatta di famiglie, ragazze e ragazzi. Tutti avvolti nelle bandiere o riparati sotto l'ombrello arcobaleno. ...Roma, 24 giugno 2023si colora di bandiere arcobaleno per il. Ecco le immagini della manifestazione nel centro città.

Milano Pride 2023, al via la parata arcobaleno: bandiere, carri e musica. Concerto finale all'Arco della Pace, gli ospiti IL GIORNO

Le famiglie omogenitoriali, "ospitate" dal trenino in testa al corteo, dall'evento meneghino hanno rilanciato la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza del tribunale di Milan ...L’evento clou dopo un mese dedicato all’orgoglio gay, alla parità dei diritti di genere e all’amore in ogni forma ...