Milano Pride 2023 | famiglie arcobaleno a parata | “L’amore non si annulla in tribunale”

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – Un trenino, carico di figli di coppie omogenitoriali, apre ladel. "L'amore non siin" e "orfani di Stato" sono le scritte che campeggiano sul vagone centrale del convoglio, carico di genitori e bambini con palloncini e magliette fucsia delle. "Siamo 400da tutta la provincia", racconta una madre, sollevata dopo la decisione deldidi respingere il ricorso, presentato dalla procura, contro tre atti di riconoscimento di figli di due donne. "Ci sentiamo meglio adesso, ma c’è ancora tanto da fare", dice. Il problema è soprattutto delle coppie di due papà. In quel caso il collegio milanese ha dato ...

Un trenino, carico di figli di coppie omogenitoriali, apre la parata 2023 del. "L'amore non si annulla in tribunale" e "orfani di Stato" sono le scritte che campeggiano sul vagone centrale del convoglio, carico di genitori e bambini con palloncini e magliette ...Anche la segretaria del Pd Elly Schlein arriva al, una battuta coi giornalisti e poi, tra applausi e cori - 'Elly, Elly' - la segretaria del Pd sale sul carro del partito a cantare Bella ...... 'Il mio 'banano' ha una nuova foglia' Il trenino di figli di coppie omogenitoriali Un trenino carico di figli di coppie omogenitoriali apre la parata 2023 del. 'L'amore non si annulla ...

Milano Pride 2023, le immagini del corteo per i diritti Lgbtqia+. FOTO Sky Tg24

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Un trenino, carico di figli di coppie omogenitoriali, apre la parata 2023 del Milano Pride. 'L'amore non si annulla ...È partito tra gli applausi il corteo del Pride a Milano . "Libertà, libertà" hanno urlato i presenti. In testa alcuni sindaci e consiglieri comunali della ...